Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ 11 MAGGIO 2021 ORE 20:20 – WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA FIRENZE ROMA CODE DI 1 KM ALTEZZA MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE
CODE SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DOMANI 12 MAGGIO, A ROMA, TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER LO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE, DALLE 8.30 ALLE 12.30. L’AGITAZIONE INTERESSERÀ LA RETE ATAC (BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA-VITERBO) NONCHÉ I BUS GESTITI DALLA ROMA TPL.
SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. PERTANTO IL SERVIZIO È ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30. RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.
WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITÀ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral