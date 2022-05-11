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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 08:15

di - 11 Maggio 2022 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2022 8.05 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DI ROMA
    CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CASILINA E LA RUSTICA, E DALLA TRIONFALE A CASAL LUMBROSO
    MENTRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA
    IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
    CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
    MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO L’EUR

    INTENSO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DI INGRESSO A ROMA
    SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
    SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO A TENUTA SANTA COLOMBA POI ANCHE DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
    CODE NEL QUADRANTE DI COLLEVERDE
    SULLA VIA NOMENTANA FINO AL RACCORDO
    CON CODE ANCHE SU VIA PALOMBARESE E SULLA NOMENTANA BIS
    SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA,
    PER LAVORI IN CORSO CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
    NELLE DUE DIREZIONI
    A SUD CODE ANCHE SU VIA DEL MARE E COLOMBO TRA ACILIA E VITINIA
    SU LAURENTINA E ARDEATINA TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E IL RACCORDO
    CODE ANCHE DAI CASTELLI ROMANI VERSO ROMA SU APPIA, NETTUNENSE E VIA DEI LAGHI
    SULL’APPIA INCIDENTE IN PROVINCIA DI LATINA A PONTINIA, NEL TRATTO CODE PER SENSO UNICO ALTERNATO
    PER IL TRASORTO PUBBLICO
    RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
    IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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