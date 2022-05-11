Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2022 8.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DI ROMA
CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CASILINA E LA RUSTICA, E DALLA TRIONFALE A CASAL LUMBROSO
MENTRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA
IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO L’EUR
INTENSO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DI INGRESSO A ROMA
SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO A TENUTA SANTA COLOMBA POI ANCHE DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE
CODE NEL QUADRANTE DI COLLEVERDE
SULLA VIA NOMENTANA FINO AL RACCORDO
CON CODE ANCHE SU VIA PALOMBARESE E SULLA NOMENTANA BIS
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA,
PER LAVORI IN CORSO CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
NELLE DUE DIREZIONI
A SUD CODE ANCHE SU VIA DEL MARE E COLOMBO TRA ACILIA E VITINIA
SU LAURENTINA E ARDEATINA TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E IL RACCORDO
CODE ANCHE DAI CASTELLI ROMANI VERSO ROMA SU APPIA, NETTUNENSE E VIA DEI LAGHI
SULL’APPIA INCIDENTE IN PROVINCIA DI LATINA A PONTINIA, NEL TRATTO CODE PER SENSO UNICO ALTERNATO
PER IL TRASORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral