Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2022 8.05 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DI ROMA

CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CASILINA E LA RUSTICA, E DALLA TRIONFALE A CASAL LUMBROSO

MENTRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA

IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO L’EUR

INTENSO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DI INGRESSO A ROMA

SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI

SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO A TENUTA SANTA COLOMBA POI ANCHE DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE

CODE NEL QUADRANTE DI COLLEVERDE

SULLA VIA NOMENTANA FINO AL RACCORDO

CON CODE ANCHE SU VIA PALOMBARESE E SULLA NOMENTANA BIS

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA,

PER LAVORI IN CORSO CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO

NELLE DUE DIREZIONI

A SUD CODE ANCHE SU VIA DEL MARE E COLOMBO TRA ACILIA E VITINIA

SU LAURENTINA E ARDEATINA TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E IL RACCORDO

CODE ANCHE DAI CASTELLI ROMANI VERSO ROMA SU APPIA, NETTUNENSE E VIA DEI LAGHI

SULL’APPIA INCIDENTE IN PROVINCIA DI LATINA A PONTINIA, NEL TRATTO CODE PER SENSO UNICO ALTERNATO

PER IL TRASORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI

IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral