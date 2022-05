Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2022 10.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 19+000, CI SONO CODE IN ENTRATA TRA TORRENOVA E IL RACCORDO.

ANCORA DISAGI SULLA ROMA FIUMICINO, ANCHE QUI PER INCIDENTE PERMANGONO CODE IN DIREZIONE ROMA TRA L’USCITA PER LA NUOVA FIERA DI ROMA E IL RACCORDO ANULARE.

E PROPRIO SUL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE, POI TRA PRENESTINA E TIBURTINA E ANCORA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA.

IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA TERAMO DA TORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO VERSO LA CAPITALE; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO SIA VERSO ROMA SIA VERSO LATINA, SI VIAGGIA DUNQUE SU CARREGGIATA RIDOTTA.

CI SPOSTIAMO A FROSINONE DOVE PER LAVORI SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI SI STA IN CODA TRA GIULIANO DI ROMA E L’A1 ROMA NAPOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral