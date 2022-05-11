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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 17:45

di - 11 Maggio 2022 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2022 17.35 VALERIA VERNINI
    UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA VIA DEL MARE SPENTA L’AUTO IN FIAMME ALTEZZA RACCORDO IN DREZIONE OSTIA, PERMANGONO I DISAGI con CODE, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA
    SUL RACCORDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA SVINCOLO VIA DELLA MAGLIANA EVIA DEL MARE, A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    IN INTERNA SI STA IN CODA TRA AURELIA E TRIONFALKE E A SEGUIRE ALTEZZA LABARO E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO
    PERMANGONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E BIVIO A1MILANO NAPOLI NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORA RISOLTO, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD INCOLONNAMENTI PER L’AFFLUSSO DEI TIFOSI IN VISTA DELLA PARTITA DI QUESTA SERA, FINALE DI COPPA ITALIA TRA JUVENTUS E INTER ALL’ OLIMPICO , CI SONO CODE ALTEZZA FIANO ROMANO DIREZIONE ROMA CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
    DISAGI ANCHE PER CHI PERCORRE LA VIA FLAMINIA NELLE DUE DIREZIONI TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO
    SU VIA PONTINA PER LAVORI CHE IMPONGONO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO NELLE DUE DIREZIONI , SEGNALIAMO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE ROMA
    DA VALERIA VENRINI E ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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