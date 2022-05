Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2022 17.35 VALERIA VERNINI

UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA DEL MARE SPENTA L’AUTO IN FIAMME ALTEZZA RACCORDO IN DREZIONE OSTIA, PERMANGONO I DISAGI con CODE, SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA

SUL RACCORDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA SVINCOLO VIA DELLA MAGLIANA EVIA DEL MARE, A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA SI STA IN CODA TRA AURELIA E TRIONFALKE E A SEGUIRE ALTEZZA LABARO E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO

PERMANGONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E BIVIO A1MILANO NAPOLI NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORA RISOLTO, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD INCOLONNAMENTI PER L’AFFLUSSO DEI TIFOSI IN VISTA DELLA PARTITA DI QUESTA SERA, FINALE DI COPPA ITALIA TRA JUVENTUS E INTER ALL’ OLIMPICO , CI SONO CODE ALTEZZA FIANO ROMANO DIREZIONE ROMA CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

DISAGI ANCHE PER CHI PERCORRE LA VIA FLAMINIA NELLE DUE DIREZIONI TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO

SU VIA PONTINA PER LAVORI CHE IMPONGONO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO NELLE DUE DIREZIONI , SEGNALIAMO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE ROMA

DA VALERIA VENRINI E ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral