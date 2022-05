Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 11 MAGGIO 2022 19.35 VALERIA VERNINI

UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL MARE A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE SULLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE OSTIA

E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E A SEGUIRE CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA PRENSTINA E A24 ROMA TERAMO, RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER DIFFICOLT’A D’IMMISSIONE IN ESTERNA CON CODE A PARTIRE DA FIORENTINI

MENTRE SUL RACCORDO IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO CODE TRA SAN CESAREO E BIVIO A1MILANO NAPOLI NELLE DUE DIREZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORA RISOLTO,

IN DIREZIONE NAPOLI SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA

MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD INCOLONNAMENTI PER L’AFFLUSSO DEI TIFOSI IN VISTA DELLA PARTITA DI QUESTA SERA,

FINALE DI COPPA ITALIA TRA JUVENTUS E INTER ALL’OLIMPICO,

CI SONO CODE ALTEZZA FIANO ROMANO DIREZIONE ROMA

A VAMONTONE PRESTARE ATTENZIONE SU VIA CASILIN AL SENSO UNICO ALTERNATO TRA LARGO PAOLO VI E VIALE XXV APRILE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

LAVORI SERALI SULLA METRO B PER REALIZZARE IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C ALLA STAZIONE DI COLOSSEO.

DALLE 21, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI.

SERVIZIO REGOLARE, ANCHE DOPO LE 21, TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E IONIO.

INFINE,

GLI EVENTI NELLA CAPITALE

QUESTA SERA

LITFIBA IN CONCERTO ALL’ATLANTICO LIVE. DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’

DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

