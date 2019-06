Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

DOVE UN INCIDENTE E’ LA AUSA DELLE CODE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E TORRENOVA, IN DIREZIONE ROMA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA

ALTRE CODE, IN ESTERNA TRA A24 E NOMENTANA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE

INCOLONNAMENTI POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

MENTRE SULLA VIA APPIA DISAGI PER DUE INCIDENTI AVVENUTI

IL PRIMO ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE

E IL SECONDO, NEI PRESSI DI VIA DI CIAMPINO, CODE NEI DUE CASI, VERSO ROMA

NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE AVVENUTA IERI IN CORSO COSTITUENTE, LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA

LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BAROZZE E VIA DEI LAGHI

PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

INOLTRE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA

DIVERSE CORSE SOPPRESSE QUESTA MATTINA

IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral