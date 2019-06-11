Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
DOVE UN INCIDENTE E’ LA AUSA DELLE CODE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E TORRENOVA, IN DIREZIONE ROMA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA
ALTRE CODE, IN ESTERNA TRA A24 E NOMENTANA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE
INCOLONNAMENTI POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
MENTRE SULLA VIA APPIA DISAGI PER DUE INCIDENTI AVVENUTI
IL PRIMO ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE
E IL SECONDO, NEI PRESSI DI VIA DI CIAMPINO, CODE NEI DUE CASI, VERSO ROMA
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE AVVENUTA IERI IN CORSO COSTITUENTE, LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA
LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BAROZZE E VIA DEI LAGHI
PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
INOLTRE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
DIVERSE CORSE SOPPRESSE QUESTA MATTINA
IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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