Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 08:15

SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E NOMENTANA

PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI, TRA CASAL DEL MARMO E PISANA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E TORRENOVA, IN DIREZIONE ROMA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

SULLA VIA APPIA DISAGI, PER DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECENZA

IL PRIMO ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE

E IL SECONDO, NEI PRESSI DI VIA DI CIAMPINO, CODE NEI DUE CASI, VERSO ROMA

SULLA VIA PONTINA CODE A PARTIR DA TOR DE’ CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO

RICORDIAMO CHE

NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE AVVENUTA IERI IN CORSO COSTITUENTE, LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA

LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA

IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE

CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA

DIVERSE CORSE SOPPRESSE QUESTA MATTINA

IL DETTAGLIO DEI TRANI CANCELLATI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO PORTALE

