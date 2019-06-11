Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E NOMENTANA
PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI, TRA CASAL DEL MARMO E PISANA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
E PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E TORRENOVA, IN DIREZIONE ROMA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
SULLA VIA APPIA DISAGI, PER DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECENZA
IL PRIMO ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE
E IL SECONDO, NEI PRESSI DI VIA DI CIAMPINO, CODE NEI DUE CASI, VERSO ROMA
SULLA VIA PONTINA CODE A PARTIR DA TOR DE’ CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO
RICORDIAMO CHE
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE AVVENUTA IERI IN CORSO COSTITUENTE, LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA
LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA
IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
DIVERSE CORSE SOPPRESSE QUESTA MATTINA
IL DETTAGLIO DEI TRANI CANCELLATI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO PORTALE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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