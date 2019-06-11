Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E OSTIENSE, IN INTERNA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, A SEGUIRE TRA ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE
ANCHE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ORA IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD E TORRENOVA
DISAGI, CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E NELLA DIREZIONE OPPOSTA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO
SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA APPIA, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, IL TRAFFICO E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE
SEMPRE SULLA VIA APPIA PERMAGONO CODE A SEGUITO DELL’ALTRO INCIDENTE
CHE SI E’ VERIFICATO IN PROSSIMITA’ DI VIA DI CIAMPINO
LE CODE SONO, IN DIREZIONE ROMA
LE ALTRE NOTIZIE
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE AVVENUTA IERI IN CORSO COSTITUENTE, LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA
LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA
IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
DIVERSE CORSE SOPPRESSE QUESTA MATTINA
IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO PORTALE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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