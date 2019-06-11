Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E OSTIENSE, IN INTERNA
PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA ALTRO INCIDENTE, CODE TRA PISANA E OSTIENSE
SEMPRE IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SITUAZIONE INVARIATA, CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E NELLA DIREZIONE OPPOSTA DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO
ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO QUI CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA APPIA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELLE,
IN DIREZIONE ROMA
LE ALTRE NOTIZIE
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA A SEGUITO DELL’ESPLOSIONE AVVENUTA IERI IN CORSO COSTITUENTE, LA VIABILITA’ E’ ANCORA MODIFICATA
LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA RESTA CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA
IL TRAFFICO PROVENIENTE DA VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTANTA TRA LE STAZIONI ARCO DI TRAVERTINO E ANAGNINA
LA CAUSA UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE
INFINE, SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
QUESTA MATTINA SONO STATE SOPPRESSE DIVERSE CORSE
IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO PORTALE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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