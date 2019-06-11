Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E OSTIENSE, IN INTERNA
ALTRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E A 24
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO ANCHE L’ALTRO INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE
PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E TUSCOLANA A SEGUIRE TRA CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E NELLA DIREZIONE OPPOSTA RALLENTAMENTI DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE
SPOSTIAMOCI SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA APPIA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELLE,
IN DIREZIONE ROMA
RAGGIUNGIAMO LA ROMA-TERAMO, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO
LE ALTRE NOTIZIE
A ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ INVARIATA, RICORDIAMO A SEGUITO DELL’ESPLOSIENE CHE SI E’ VERIFICATA IERI IN CORSO COSTITUENTE
DUNQUE, LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA E’ CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA
IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTANTA TRA LE STAZIONI ARCO DI TRAVERTINO E ANAGNINA
LA CAUSA UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE
INFINE, SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
QUESTA MATTINA SONO STATE SOPPRESSE DIVERSE CORSE
IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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