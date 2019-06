Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA BIS E A24 A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUIZIOEN, ORA LOCALIZZATE TRA VIALE TOGLIATTI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

RAGGIUNGIAMO LA ROMA-FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR

SULLA ROMA-TERAMO, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO

LE ALTRE NOTIZIE

A ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ INVARIATA, RICORDIAMO A SEGUITO DELL’ESPLOSIENE CHE SI E’ VERIFICATA NELLA SEDE DEL COMUNE

DUNQUE, LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA E’ CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA

IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE

CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTANTA TRA LE STAZIONI ARCO DI TRAVERTINO E ANAGNINA

LA CAUSA UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE

INFINE, SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA

QUESTA MATTINA SONO STATE SOPPRESSE DIVERSE CORSE

IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral