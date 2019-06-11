Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA BIS E A24 A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIMINUIZIOEN, ORA LOCALIZZATE TRA VIALE TOGLIATTI E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
RAGGIUNGIAMO LA ROMA-FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
SULLA ROMA-TERAMO, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO
LE ALTRE NOTIZIE
A ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ INVARIATA, RICORDIAMO A SEGUITO DELL’ESPLOSIENE CHE SI E’ VERIFICATA NELLA SEDE DEL COMUNE
DUNQUE, LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA E’ CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI, VERSO ROCCA DI PAPA
IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTANTA TRA LE STAZIONI ARCO DI TRAVERTINO E ANAGNINA
LA CAUSA UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE
INFINE, SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
QUESTA MATTINA SONO STATE SOPPRESSE DIVERSE CORSE
IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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