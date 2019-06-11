Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA, IN INTERNA
SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SULLA NOMENTANA BIS, CODE IN PROSSIMITA’ DI TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LE ALTRE NOTIZIE
A ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ INVARIATA, RICORDIAMO A SEGUITO DELL’ESPLOSIENE CHE SI E’ VERIFICATA NELLA SEDE DEL COMUNE, IN CORSO DELLA COSTITUENTE
DUNQUE, LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA E’ CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI
IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE
CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA
PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE, SONO ATTIVI DEI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA
INFINE, SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
QUESTA MATTINA SONO STATE SOPPRESSE DIVERSE CORSE
IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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