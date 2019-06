Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA, IN INTERNA

SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SULLA NOMENTANA BIS, CODE IN PROSSIMITA’ DI TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

LE ALTRE NOTIZIE

A ROCCA DI PAPA LA VIABILITA’ E’ INVARIATA, RICORDIAMO A SEGUITO DELL’ESPLOSIENE CHE SI E’ VERIFICATA NELLA SEDE DEL COMUNE, IN CORSO DELLA COSTITUENTE

DUNQUE, LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA E’ CHIUSA TRA VIA DELLE BARROZZE E VIA DEI LAGHI

IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA VELLETRI E ARICCIA E’ DEVIATO SU VIA DELLE BARROZZE

CONTESTUALMENTE, I MEZZI COTRAL LIMITANO IL SERVIZIO A SQUARCIARELLI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO E’ SOSPESO TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA E ANAGNINA

PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE, SONO ATTIVI DEI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA

INFINE, SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA

QUESTA MATTINA SONO STATE SOPPRESSE DIVERSE CORSE

IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

