Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INVECE MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24
ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA, ISTITUITA LA ZONA ROSSA NELL’AREA INTERESSATA DALL’ESPLOSIONE DI IERI
IL PERIMETRO COMPRENDE CORSO DELLA COSTITUENTE, VIA DE LUCA, VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA
SULLA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA CI SONO DELLE DEVIAZIONI
CON CHIUSURA DEL TRATTO TRA IL NODO SQUACIARELLI E VIA DEI LAGHI
CONTESTUALMENTE, IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA ARICCIA E VELLETRI E DIRETTO A GROTTAFERRATA E’ DEVIATO SULLA PROVINCIALE 83B VIA DELLE BARROZZE FINO AI CAMPI DI ANNIBALE
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-CINECITTA’, E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA-ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE, SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA
QUESTA MATTINA SONO STATE SOPPRESSE DIVERSE CORSE
IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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