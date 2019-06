Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INVECE MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24

ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO

NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA, ISTITUITA LA ZONA ROSSA NELL’AREA INTERESSATA DALL’ESPLOSIONE DI IERI

IL PERIMETRO COMPRENDE CORSO DELLA COSTITUENTE, VIA DE LUCA, VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA

SULLA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA CI SONO DELLE DEVIAZIONI

CON CHIUSURA DEL TRATTO TRA IL NODO SQUACIARELLI E VIA DEI LAGHI

CONTESTUALMENTE, IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA ARICCIA E VELLETRI E DIRETTO A GROTTAFERRATA E’ DEVIATO SULLA PROVINCIALE 83B VIA DELLE BARROZZE FINO AI CAMPI DI ANNIBALE

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA NELLA TRATTA ANAGNINA-CINECITTA’, E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA LE STAZIONI SUBAUGUSTA-ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE, SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, TRATTA EXTRAURBANA

QUESTA MATTINA SONO STATE SOPPRESSE DIVERSE CORSE

IL DETTAGLIO DEI TRENI CANCELLATI E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE

