Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’ A1 FIRENZE-ROMA PER UN INCIDENTE AL KM 574 TRA L’A24 ROMA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI CI SONO CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA PONTINA E RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI IERI IN CORSO COSTITUENTE, RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO, IL TRAFFICO E DEVIATO SULLA SP83B VIALE BAROZZE E E A CAMPI DI ANNIBALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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