Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 ROMA-TERAMO
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA
E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER LAVORI TRA VIA SELCIATELLA ED APRILIA
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI IERI IN CORSO COSTITUENTE, RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO, IL TRAFFICO E DEVIATO SULLA SP83B VIALE BAROZZE E E A CAMPI DI ANNIBALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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