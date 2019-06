Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 ROMA-TERAMO

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO

SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER LAVORI TRA VIA SELCIATELLA ED APRILIA

NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI IERI IN CORSO COSTITUENTE, RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO, IL TRAFFICO E DEVIATO SULLA SP83B VIALE BAROZZE E E A CAMPI DI ANNIBALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

