Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 ROMA-TERAMO
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA
E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER LAVORI TRA VIA SELCIATELLA ED APRILIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA FL3 ROMA-VITERBO TRA SAN PIETRO E MONTEMARIO IN DIREZIONE VITERBO PER GUASTO A UN TRENO
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI IERI IN CORSO COSTITUENTE, RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO, IL TRAFFICO E DEVIATO SULLA SP83B VIALE BAROZZE E A CAMPI DI ANNIBALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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