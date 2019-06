Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 ROMA-TERAMO

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO

SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER LAVORI TRA VIA SELCIATELLA ED APRILIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA FL3 ROMA-VITERBO TRA SAN PIETRO E MONTEMARIO IN DIREZIONE VITERBO PER GUASTO A UN TRENO

NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI IERI IN CORSO COSTITUENTE, RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO, IL TRAFFICO E DEVIATO SULLA SP83B VIALE BAROZZE E A CAMPI DI ANNIBALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Servizio fornito da Astral