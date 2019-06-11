Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 19.35 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 ROMA-TERAMO E CODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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