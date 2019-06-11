Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO
CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI IERI IN CORSO COSTITUENTE, RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO, IL TRAFFICO E DEVIATO SULLA SP83B VIALE BAROZZE E A CAMPI DI ANNIBALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UNA BUONA SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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