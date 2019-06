Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 11 GIUGNO 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA COMPLANARE IN DIREZIONE RACCORDO

CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA. IN SEGUITO ALL’ESPLOSIONE VERIFICATASI IERI IN CORSO COSTITUENTE, RESTA CHIUSA LA SR 218 DI ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO, IL TRAFFICO E DEVIATO SULLA SP83B VIALE BAROZZE E A CAMPI DI ANNIBALE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UNA BUONA SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral