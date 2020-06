Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 07:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

INIZIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ROMANINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE SVINCOLO A24 ROMA TERAMO IN USCITA

RIMANIAMO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA CI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA

TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA TIBURTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL GRA ANCORA UNA VOLTA IN ENTRATA

PER LAVORI C’è TRAFFICO ANCHE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA;

A CAUSA DELLE FORTI PIOGGIE DI IERI RIMANE ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 150 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 6 E IL 12 IN LOCALITÀ BAUCCHE, SIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral