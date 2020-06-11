Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 08:05 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL NUOVO AGGIORNAMENTIO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA
PASSIAMO SULL 24 ROMA TERAMO PER LAVORI CI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI E SCENDENDO VERSO IL CENTRO TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRATA
PER LAVORI SULLA SALARIA C’è TRAFFICO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA
RICORDIAMO CHE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI RIMANE CHIUSA LA PROVINCIALE 150 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 6 E IL 12 SIAMO IN LOCALITÀ BAUCCHE IN PROVINCIA DI VITERBO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
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