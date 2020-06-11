Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 08:35 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL NUOVO AGGIORNAMENTIO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO NON CI SONO AL MOMENTO CRITICITA’ DA SEGNALARE
PASSIAMO SULL 24 ROMA TERAMO PER LAVORI CI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI IN ENTRATA SULL ACAPITALE E SCENDENDO TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE SEMPRE VERSO IN CENTRO
SULLA VIA POLENSE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA ALTEZZA INCROCIO VIA FAUSTINIANA PRESTARE ATTENZIONE
PER LAVORI SULLA SALARIA C’è TRAFFICO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA
RICORDIAMO CHE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI RIMANE CHIUSA LA PROVINCIALE 150 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 6 E IL 12 SIAMO IN LOCALITÀ BAUCCHE IN PROVINCIA DI VITERBO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
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