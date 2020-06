Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 09:05 MARCO CILUFFO

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTIO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO NON CI SONO AL MOMENTO CRITICITA’ DA SEGNALARE

SI RALLENTA PER LAVORI SULL 24 ROMA TERAMO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI E SCENDENDO VERSO IL CENTRO SEMPRE CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE

ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO SULLA VIA POLENSE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALTEZZA INCROCIO VIA FAUSTINIANA

PRESTARE ATTENZIONE !!!

MENTRE PER LAVORI C’è TRAFFICO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA VERSO LA CAPITALE

RICORDIAMO CHE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI RIMANE CHIUSA LA PROVINCIALE 150 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 6 E IL 12 SIAMO IN LOCALITÀ BAUCCHE SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DA PARTE DI ASTRAL SPA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ …

Servizio fornito da Astral