Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 09:35 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTIO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
APRIAMO SULLA VIA POLENSE ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALTEZZA INCROCIO VIA FAUSTINIANA
IL TRAFFICO RISULTASCORREVOLE SUL RACCORDO NON CI SONO AL MOMENTO CRITICITA’ DA SEGNALARE
SI RALLENTA PER LAVORI INVECE SULL 24 ROMA TERAMO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO IL RACCORDO
STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA VERSO LA CAPITALE
MENTRE Cè TRAFFICO SULLA CASSIA DA OLGIATA A LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI RIMANE CHIUSA LA PROVINCIALE 150 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 6 E IL 12 SIAMO IN LOCALITÀ BAUCCHE SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DA PARTE DI ASTRAL SPA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ …
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