Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTIO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E CASILINA TRAFFICO SCORREVOLE IN CARREGGIATA INTERNA
SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
CI SONO DEI RALLENTAMENTI PER LAVORI SULL A 24 ROMA TERAMO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO IL RACCORDO
STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA VERSO LA CAPITALE
RIMANE CHIUSA VIA FOSSO DELL OSA ALTEZZA VIA DI LUNGHEZZA PER PULIZIA DELLA STRADA A SEGUITO DI UN RIVERSAMENTO DI MATERIALE LIQUIDO
TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SULLA METRO B SINO AL 26 GIUGNO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LA SERA DALLE ORE 21, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA VIENE SOSPESA E SOSTITUITA DALLA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MB
MENTRE SARA’ REGOLARE LA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA/IONIO.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ …
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