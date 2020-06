Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA

MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE TIBURTINA E APPIA

CI SONO CODE IN ENTRATA SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA FINO A TOMBA DI NERONE

STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO

MENTRE SULLA SALARIA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE

RIMANE ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO NEI DUE SENSI VIA FOSSO DELL OSA ALTEZZA VIA DI LUNGHEZZA PER LAVORI DI PULIZIA A CURA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO DI SVERSAMENTO SU STRADA

TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SULLA METRO B SINO AL 26 GIUGNO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LA SERA DALLE ORE 21, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA VIENE SOSPESA E SOSTITUITA DALLA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MB

MENTRE SARA’ REGOLARE LA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA/IONIO.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

