Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 12:30

di - 11 Giugno 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO DAL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA
    MENTRE IN INTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE TIBURTINA E APPIA
    CI SONO CODE IN ENTRATA SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA FINO A TOMBA DI NERONE
    STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO
    MENTRE SULLA SALARIA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE
    RIMANE ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO NEI DUE SENSI VIA FOSSO DELL OSA ALTEZZA VIA DI LUNGHEZZA PER LAVORI DI PULIZIA A CURA DI ROMA CAPITALE A SEGUITO DI SVERSAMENTO SU STRADA
    TRASPORTO PUBBLICO
    RICORDIAMO CHE SULLA METRO B SINO AL 26 GIUGNO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, LA SERA DALLE ORE 21, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA VIENE SOSPESA E SOSTITUITA DALLA LINEA DI BUS NAVETTA DENOMINATA MB
    MENTRE SARA’ REGOLARE LA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA/IONIO.
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ …
    Servizio fornito da Astral

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