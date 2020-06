Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA

MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULLA SP600 ARIANA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI ARTENA

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO

SULLA NETTUNENSE CID NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

