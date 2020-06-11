Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA SP600 ARIANA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI ARTENA
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO
SULLA NETTUNENSE CID NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral