Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 17:05 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA TRA VIA STRAMPELLI E VIA DEI RUTULI, IN DIREZIONE LATINA
SULLA SP600 ARIANA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI ARTENA
RIAPERTA LA SP150 MAGLIANO SABINA, SONO TERMINATE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE TRAM 3 E 8 SONO SOSTITUITE DA BUS PER UN GUASTO TECNICO, LA 8 PER L’INTERA TRATTA MENTRE LA 3 NELLA TRATTA OSTIENSE-TRASTEVERE
RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IL TRATTO DI STRADA SARA’ CHIUSO TRA IL KM 0 E IL 0 E 850 IN FASCIA ORARIA 7-16
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral