Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 18:15

PARTIAMO DA UN INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE PRECEDENTE NEI PRESSI DI VIA VALLELLATA

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA COMPLANARE PER IL GRA IN USCITA DA ROMA

SULLA SP600 ARIANA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI ARTENA

RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IL TRATTO DI STRADA SARA’ CHIUSO TRA IL KM 0 E IL 0 E 850 IN FASCIA ORARIA 7-16

INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

