Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2020 ORE 18:35 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DA UN INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
RICORDIAMO CHE SABATO 13 GIUGNO CHIUSO IL VIADOTTO DELLA SS296 DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA, IL TRATTO DI STRADA SARA’ CHIUSO TRA IL KM 0 E IL 0 E 850 IN FASCIA ORARIA 7-16
INFINE PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral