Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2021 ore 08:15

APRIAMO CON IL RACCORDO, INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E SU VIA APPIA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA

SEMPR EIN DIREZIOEN ROMA

SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA VALLELATA E CASALAZZARA

SU VIA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

SULL’A1 FIRENZE ROMA PRESTARE ATTENZIONE PER PRESENZA DI NEBBIA CON VISIBILITÀ RIDOTTA A 100 METRI

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.

RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO, OGGI E MERCOLEDì 16 GIUGNO, LE CORSE POMERIDIANE DELLE LINEE S03, S06 ED S13 SUBIRANNO MODIFICHE DI ORARIO: IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO DALLE 13.00 ALLE 16.00; INVARAIATO IL SERVIZIO MATTUTINO, INOLTRE NELLA STESSA FASCIA ORARIA, IL CAPOLINEA DELLA LINEA S03 SARA’ SPOSTATO DA PIAZZA MANCINI A VIA PIETRO DE CUBERTIN;

ORA IL METEO , LA PROTEZIOEN CIVILE HA DIRAMATO L’ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI OGGI A PARTIRE DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 3-6H CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTARE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SI INVITA PERTANTO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA

