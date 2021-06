Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DELL’11 GIUGNO 2021 ORE 18:35 FEDERICO MONTI

DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE LE CUI RIPERCUSSIONI BLOCCANO IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DELL’ARCO NORD ORIENTALE DEL QUADRANTE DOVE SI PROCEDE IN COLONNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO UGUALMENTE INTENSO CON CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1.

SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI AUMENTANO LE CODE PER UN INCIDENTE CHE CONGESTIONA IL TRAFFICO PER 20 KM CIRCA, TRA L’USCITA PER MONTEPORZIO CATONE E VALMONTONE VERSO NAPOLI. FORTI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA BRETELLA CHE COLLEGA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD CON LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA.

DISAGI ANCHE SULL’AUTOSTRADA ROMA-CIVITAVECCHIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER S. MARINELLA/S. SEVERA VERSO ROMA;

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA TRIGORIA E POMEZIA VERSO LATINA E, PROSEGUENDO, TRA LA LAURENTINA E APRILIA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA;

SI STA IN CODA SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA IN ENTRATA;

PER CHI PERCORRE LA SR296 VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA PANTANO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.

