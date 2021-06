Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DELL’11 GIUGNO 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE, PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA;

SULL’AUTOSTRADA A1 PERMANGONO CODE PER CIRCA 10 KM, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD IN DIREZIONE NAPOLI;

INFINE, SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA. IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO, OGGI E MERCOLEDÌ 16 GIUGNO, LE CORSE POMERIDIANE DELLE LINEE S03, S06 ED S13 SUBIRANNO MODIFICHE DI ORARIO: IL SERVIZIO SARA’ ATTIVO DALLE 13.00 ALLE 16.00; INVARAIATO IL SERVIZIO MATTUTINO, INOLTRE NELLA STESSA FASCIA ORARIA, IL CAPOLINEA DELLA LINEA S03 SARA’ SPOSTATO DA PIAZZA MANCINI A VIA PIETRO DE COUBERTIN.

