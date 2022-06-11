Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2022 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 10 GIUGNO 2022 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE SI E RISOLTO L’INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI, AL MONMENTO PERMANGONO 2KM DI TRAFFICO RESIDUO
RIMANIAMO SULLA A1 ROMA NAPOLI DOVE SI è VERIFICATO UN ALTRO INCIDENTE TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24 CASILINA A ARDEATINA
SI STA IN CODA IN TRATTI SALTUARI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA POMEIZA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
RESTIAMO IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO
NELLA CAPITALE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL
S13 SAXA-RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral