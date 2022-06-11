Viabilità Roma Regione Lazio del 11-06-2022 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 11 GIUGNO 2022 ORE 19.20 ERICA TERENZI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA LA PONTINA E L’APPIA.
MOLTI DISAGI SUL LITORALE, IN PARTICOLARE RALLENTAMENTI TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI.
LE ALTRE NOTIZIE
E’ IN CORSO IL PRIDE 2022, LA TRADIZIONALE SFILATA CHE TINGE DEI COLORI DELL’ARCOBALENO LE STRADE CAPITOLINE; PER QUESTO MOTIVO AL MOMENTO E’ CHIUSA LA STAZIONE COLOSSEO SU DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’, IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LE STAZIONI CAVOUR E CIRCO MASSIMO.
E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTI, DALLE 21 DI QUESTA SERA E DOMENICA SARA’ CHIUSA LA STAZIONE CIRCO MASSIMO PER IL CONCERTO DI VASCO ROSSI.
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral