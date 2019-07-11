Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 11 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA VALLELATA IN DIREZIONE EUR
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SEMPRE VERSO L’EUR RALLENTAMENTI TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA
IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FRATTOCCHIE
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA TIBURTINA A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO VERSO IL RACCORDO
MENTRE IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
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