Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO VIA CASSIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI BACCANELLO VERSO LA CAPITALE
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA PALOMBARESE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
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