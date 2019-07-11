Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, CASSIA BIS E TRIONFALE E PIU AVANTI TRA LE USCITE AURELIA E PISANA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA CECCHINA E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
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