Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ALBANO E GENZANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA LAURENTINA TRAFFICO RALLENTATO A TOR SAN LORENZO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI
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