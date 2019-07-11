Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE ROMANINA E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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