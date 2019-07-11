Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E l’APPIA ;
SULL’AUTOSTRADA A24 ROMA TERAMO SI TRALLENTA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO ROMA PER LAVORI.;
SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO ROMA DALLA COMPLANARE AL RACCORDO
PER LAVORI SULLA PONTINA CODE VERSO LA CAPITALE TRA LAURENTINA E CINQUE PODERI
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA, TRA SANTA MARIAQ DELLE MOLE E FRATTOCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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