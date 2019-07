Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E l’APPIA ;

SULL’AUTOSTRADA A24 ROMA TERAMO SI TRALLENTA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO ROMA PER LAVORI.;

SULLA ROMA FIUMICINO CODE VERSO ROMA DALLA COMPLANARE AL RACCORDO

PER LAVORI SULLA PONTINA CODE VERSO LA CAPITALE TRA LAURENTINA E CINQUE PODERI

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA, TRA SANTA MARIAQ DELLE MOLE E FRATTOCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

