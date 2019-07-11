Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SULL’AUTOSTRADA A24 ROMA TERAMO SI TRALLENTA TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO ROMA PER LAVORI
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ;
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO
CODE VERSO LA CAPITALE SULLA PONTINA TRA APRILIA E VIA NETTUNENSE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA – NAPOLI È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO PASSEGGERI NAZIONALE FERMO ALL’ALTEZZA DI ROMA PRENESTINA.
RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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