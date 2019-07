Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SULL’AUTOSTRADA A24 ROMA TERAMO SI TRALLENTA TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO ROMA PER LAVORI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ;

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASILINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO

CODE VERSO LA CAPITALE SULLA PONTINA TRA APRILIA E VIA NETTUNENSE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA – NAPOLI È RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO PASSEGGERI NAZIONALE FERMO ALL’ALTEZZA DI ROMA PRENESTINA.

RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

