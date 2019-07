Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CREA CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA

RESTANDO IN A1 ROMA NAPOLI CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA VERSO NAPOLI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ;

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E POI TRA LAURENTINA E COLOMBO

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE TRA LA COLOMBO E VIA DELLA AMGLIANA NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DI VIA DEL CAPPELLACCIO, PER EFFETTO CHIUSA LA VIA DEL MARE

PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA COLOMBO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULLA CASILINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO

SULLA COLOMBO CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA – NAPOLI È TORNATA REGOLARE

DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

