Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CREA CODE DAL RACCORDO ANULARE A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ;

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DI VIA DEL CAPPELLACCIO, PER EFFETTO CHIUSE LA VIA DEL MARE E L’OSTIENSE FINO A TOR DI VALLE

CHIUSA LA VIA DEL MARE ANCHE DA ACILIA PER LA SOLA DIREZIONE VERSO ROMA

PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA COLOMBO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA

INCOLONNAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL PONTE DELLA SCAFA VERSO OSTIA

INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA DA TORRIMPIETRA AL BIVIO PER VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

RALLENTAMENTI SU TUTTA LA VIA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA

INFINE, SULLA NETTUNENSE CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE

DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral