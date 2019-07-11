Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ;
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E ROMA FIUMICINO, POI TRA PISANA E AURELIA, INFINE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DI VIA DEL CAPPELLACCIO, RIAPERTE LA VIA DEL MARE E L’OSTIENSE RIMANE SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 7,5 ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO
PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE AL RACCORDO CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA COLOMBO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
SEMPRE VERSO OSTIA INCOLONNAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL PONTE DELLA SCAFA
RALLENTAMENTI SU TUTTA LA VIA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA LIDO DI OSTIA A MARINA DI ARDEA
RESTANDO IN ZONA SULLA NETTUNENSE CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO
INFINE SUL LITORALE NORD DI ROMA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’AURELIA TRA IL PORTO DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA
DA ALESSIO CONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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