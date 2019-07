Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ;

A SEGUITO DELL’INCENDIO , ORA SPENTO CODE IN SMALTIMENTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO VERSO L’EUR A SEGUITO DELL’INCENDIO , ORA SPENTO

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA COMPLANARE AL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA

SULL’ARDEATINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA LA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI VERSO LATINA

SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA

SEMPRE VERSO OSTIA INCOLONNAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL PONTE DELLA SCAFA

SUL LITORALE NORD DI ROMA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E IL BIVIO PER VALCANNETO VERSO CIVITAVECCHIA

INFINE I CANTIERI NOTTURNI, STANOTTE SARà CHIUSO IL RACCORDO PER LAVORI TRA TRIONFALE E CASSIA IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO DEVIATO SU VIABILITà CITTADINA.

CHIUSURA PER LAVORI ANCHE SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRA TORRIMPIETRA E MACCARESE NELLE DUE DIREZIONI, QUI TRAFFICO DEVIATO SULL’AURELIA

