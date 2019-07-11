Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ;
A SEGUITO DELL’INCENDIO , ORA SPENTO CODE IN SMALTIMENTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO VERSO L’EUR A SEGUITO DELL’INCENDIO , ORA SPENTO
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA COMPLANARE AL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
SULL’ARDEATINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA LA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI VERSO LATINA
SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
SEMPRE VERSO OSTIA INCOLONNAMENTI SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL PONTE DELLA SCAFA
SUL LITORALE NORD DI ROMA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E IL BIVIO PER VALCANNETO VERSO CIVITAVECCHIA
INFINE I CANTIERI NOTTURNI, STANOTTE SARà CHIUSO IL RACCORDO PER LAVORI TRA TRIONFALE E CASSIA IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO DEVIATO SU VIABILITà CITTADINA.
CHIUSURA PER LAVORI ANCHE SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRA TORRIMPIETRA E MACCARESE NELLE DUE DIREZIONI, QUI TRAFFICO DEVIATO SULL’AURELIA
DA ALESSIO CONTI È TUTTO E LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE E L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA
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