Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 20:15 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO I LIDI BALNEARI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI
SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA
SULLA LITORANEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral