Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 07:30

di - 11 Luglio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 10 LUGLIO 2020 ORE 20:15 FEDERICO ASCANI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO I LIDI BALNEARI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI
    SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    RALLENTAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA VERSO OSTIA
    SULLA LITORANEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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