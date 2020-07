Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE LATINA

TRAFFICO RALLENTATO AD ARDEA IN VIA SANTA MARINA TRA VIA CRISPI E VIA LAURENTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

IN PROVINCIA DI LATINA PERCORRENDO LA REGIONALE FLACCA A FORMIA SI STA IN CODA TRA LA STATALE APPIA SUD E VIA AMERIGO VESPUCCI NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMANENDO A FORMIA PERCORRENDO VIA APPIA DOMIZIANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA REGIONALE AUSONIA E VIA DEI CAMPI IN DIREZIONE GAETA

