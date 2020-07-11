Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2020 ore 09:30

di - 11 Luglio 2020 - 9:30

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    VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2020 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
    MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BOCCEA ED AURELIA
    SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
    SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA LAURENTINA SI STA IN CODA A TOR SAN LORENZO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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